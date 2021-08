Polizei stoppt betrunkene Fahrerin

Eine betrunkene Autofahrerin hat die Polizei am Sonntagnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Zuvor hatte ein Zeuge einen Tipp gegeben.

Erst einmal zu Fuß gehen muss eine 60 Jahre alte Frau aus Dülmen, die sich betrunken ans Steuer gesetzt hatte.

Am Sonntag, gegen 16.10 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei eine augenscheinlich fahruntüchtige Frau im Bereich Neustraße in Hiddingsel. Die stark schwankende Dülmenerin wurde beobachtet, wie sie in ihren Pkw einstieg und davonfuhr.



Die 60-Jährige trafen die Beamten dann an ihrer Wohnanschrift, noch im Fahrzeug sitzend, an. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Bei der Fahrzeugführerin wurden zwei Blutproben angeordnet und der Führerschein sichergestellt.