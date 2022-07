Polizei: Keine Wertsachen im Auto lassen

Gleich mehrere Diebstähle aus Pkw am Wochenende meldet die Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise. Sie rät aber auch, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen.

Mehrere Autoaufbrüche am Wochenende

An der Heidelohstraße parkte am Samstag ein weißer Renault Twingo. Gegen 20.10 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrerseite ein. Er entwendete laut Polizei ein Portemonnaie und flüchtete.

Eine Täterbeschreibung liegt vor: Der Täter hat eine hagere Statur, ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, trug einen schwarzen, bollerigen Kapuzen-Pullover, eine schwarze Hose und hatte ein schwarzes Cappy auf.

Zwischen 16 und 17.50 Uhr haben Unbekannte am Sonntag die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen 3er-BMW eingeschlagen. Das Auto parkte in Hausdülmen an der Straße Hellweg. Erbeutet haben die Täter Bargeld.

Die Polizei in Dülmen bittet unter Tel. 02594-7930 um sachdienliche Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen.