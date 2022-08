Polizei fasst Katalysatoren-Diebe

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Wochenende Katalysatoren-Diebe in Dülmen fassen. Der Zeuge hatte am Samstag gegen 3.37 Uhr beobachtet, wie sich mehrere Personen an Fahrzeugen zu schaffen machten, die auf dem Wasserturm-Parkplatz standen.

Die alarmierten Polizisten konnten die Verdächtigen, vier Männer, später anhalten und kontrollierten. Im Kofferraum des Quartetts entdeckten die Beamten dabei zwei Katalysatoren sowie einen Wagenheber, eine Zange und diverse Schläuche.

Die vier Männer stehen nun laut Polizei im dringenden Tatverdacht, gemeinschaftlich mindestens zwei besonders schwere Fälle des Diebstahls an Kraftfahrzeugen begangen zu haben. Alle Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt, die Katalysatoren konnten zwei Autos zugeordnet werden.