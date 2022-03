Politik packt mit an

Zwischen 16 und 19 Uhr können Freitag sowie am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr die (unverschlossenen) Hilfspakete an der Heinrich-Leggewie-Straße 8 (Andries Broekhuijsen hat dafür seine Kranhalle zur Verfügung gestellt) abgeben werden.

Wie berichtet unterstützen die Ortsverbände von CDU, SPD und Grünen die unabhängige Ratsfrau Marén Ciliberto. Sie hat als Initiatorin der Aktion Kontakt zur Gesellschaft Bochum-Donezk aufgenommen.

Der Vorstandsvorsitzende Ivan Stuckert berichtete, dass die freiwilligen Helfer mit Hochdruck an der humanitären Versorgung der ukrainischen Bevölkerung arbeiten. „Sie stehen in engem Kontakt mit der Partnerstadt Donezk im Südosten der Ukraine“, so Ciliberto. Ein Lkw werde, angepasst an die aktuelle Situation, die gespendeten Kartons an die polnische oder rumänische Grenze bringen. Von dort werden sie mit Kleintransportern in die betroffenen Gebiete in die Ukraine geliefert.

In Buldern werden Pakete für die Aktion am Samstag, 17 Uhr, bei der Friedenskundgebung auf dem Kirchplatz St. Pankratius angenommen.