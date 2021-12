Piksen in der CBG-Mensa

Wer sich am dritten oder vierten Adventswochenende in der CBG-Mensa impfen lassen will, der kann am Mittwoch ab 9 Uhr einen Termin online buchen.

Dülmen geht in die Impf-Offensive: Neben der neuen Impfstelle der Christophorus-Kliniken, die am Mittwoch startet, und den regulären Angeboten in den Hausarztpraxen wird an den kommenden beiden Wochenenden auch in der Mensa des Clemens-Brentano-Gymnasiums (CBG) geimpft. Los geht es dabei am Freitag, 10. Dezember.

In Kooperation mit der Kreisverwaltung, dem DRK-Kreisverband, dem DRK-Ortsverband Dülmen, der Freiwilligen Feuerwehr und dank der Unterstützung zahlreicher Freiwilliger sei es gelungen, diese zusätzliche Impf-Aktion zu realisieren, so die Stadt in einer Mitteilung.



"Überwältigt von der riesigen Hilfsbereitschaft"

„Ich bin überwältigt von der riesigen Hilfsbereitschaft der Dülmenerinnen und Dülmener“, erläutert Bürgermeister Carsten Hövekamp. „Ich danke allen, die dazu beitragen, dass wir noch vor Weihnachten eine große Anzahl von Menschen mit Erst-, Zweit und Booster-Impfungen werden versorgen können.“

Neben Ärzten, Apothekern sowie PTA und MTA hätten sich auf den Aufruf der Stadt auch zahlreiche Freiwillige ohne medizinische Vorkenntnisse gemeldet - und das Angebot so erst möglich gemacht, betont die Verwaltung.



Ortsvorsteher und Stadt-Mitarbeiter helfen mit

„Dieses Kooperationsprojekt zeigt wieder einmal eindrucksvoll, was wir in Dülmen gemeinsam auf die Beine stellen können“, so der Bürgermeister weiter. „Ganz besonders danken möchte ich Georg Kersting, Ortsvorsteher von Dülmen-Mitte, der mit seiner langjährigen beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrung bei der Feuerwehr die Organisation routiniert und engagiert in die Hand genommen hat.“

Auch freue es ihn sehr, dass zahlreiche Mitarbeiter der Stadtverwaltung sich sofort bereit erklärt hätten, Organisations- und Dokumentationsaufgaben in der neuen Impfstelle zu übernehmen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Öffnungszeiten: Die Impfstelle am CBG ist am Freitag, 10. Dezember, von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember, jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die gleichen Öffnungszeiten gelten für das vierte Adventswochenende vom 17. bis 19. Dezember

Terminbuchung: Termine in der Impfstelle am CBG können ab Mittwoch, 8. Dezember, ab 9 Uhr, online unter www.impfstellen-drk-coe.de gebucht werden. Ohne Termin gibt es keine Impfung.



Zugang: Die Impfstelle ist barrierefrei zugänglich.



Parken: Parkmöglichkeiten bestehen unter anderem auf dem CBG-Lehrerparkplatz sowie auf dem Parkplatz der Pestalozzischule.

Angebotene Impfungen: Erstimpfungen werden für Personen ab 16 Jahren angeboten, Auffrischungs-Impfungen empfiehlt das RKI für Menschen ab 18 Jahren. Wichtig: Es gibt Sperrzeiträume, die sich nach dem zuletzt verabreichten Impfstoff richten: Biontech, Moderna und AstraZeneca: fünf Monate, Johnson&Johnson: vier Wochen.



Personal: Die Impfungen werden von medizinischem Fachpersonal durchgeführt, Ärztinnen und Ärzte sind jederzeit vor Ort.



Impfstoff: Verimpft werden die Vakzine von Biontech und Moderna, je nach Verfügbarkeit. Ein Anrecht auf Auswahl des Impfstoffes besteht nicht.



Und das muss mitgebracht werden: Mitzubringen sind neben dem Personalausweis unbedingt die Unterlagen der bisherigen Impfung (außer bei Erstimpfungen).