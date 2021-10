Piksen gegen Influenza gestartet

Die Corona-Impfung beziehungsweise deren Notwendigkeit ist noch immer in aller Munde, doch nach und nach gerät eine andere Vorsorgemaßnahme mit in den Vordergrund: die klassische Grippe-Impfung.

Hubertus Hovestadt vom Dülmener Ärztenetzwerk und Allgemeinmediziner in Rorup warnt: „Das Robert-Koch-Institut schätzt die Zahl der Grippetoten auf 25.000 bis 30.000 jährlich.“

Deshalb biete er Patienten aller Altersgruppen die entsprechende Impfung an. Wenn ein Patient wegen der Corona-Impfung gekommen sei, sei eine gleichzeitige Impfung gegen die Grippe durchaus naheliegend, so der Roruper.



In seiner Praxis haben die Impfungen gegen Grippe in dieser Woche begonnen, die Patienten haben bereits seit Anfang September deswegen nachgefragt, sagt er.

