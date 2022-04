Photovoltaik-Förderprogramm ist ausgeschöpft

Die Nachfrage war riesig: Nach etwas mehr als drei Monaten ist der Fördertopf für Photovoltaik-Anlagen der Stadt komplett ausgeschöpft. Demnächst will die Verwaltung die ersten Bescheide verschicken.

Das Interesse an dem städtischen Förderprogramm für Photovoltaik-Anlagen und Speicher ist riesig: Drei Monate nach dem Auftakt sind alle vorgesehen Finanzmittel ausgeschöpft. Dies hat die Stadt Dülmen heute bekannt gegeben.

Anfang Januar war das Programm mit zunächst 150.000 Euro an den Start gegangen. Diese Summe wurde zuletzt noch einmal um weitere 140.500 Euro aufgestockt. Mittlerweile sind so viele Anträge eingegangen, dass die gesamte Summe von 290.000 Euro reserviert sei, so die Verwaltung.

Bescheide sollen in den nächsten Wochen rausgehen

„Das bedeutet leider auch, dass voraussichtlich nicht alle eingegangenen Förderanträge berücksichtigt werden können. Die Anträge werden derzeit nach Eingangsdatum bearbeitet und bewilligt“, erläutert Klimaschutzmanagerin Carolin Dietrich.

Sie bittet alle Antragstellenden derzeit noch um Geduld, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Förderbescheide können dann erteilt werden, sobald der städtische Haushalt 2022 vom Kreis Coesfeld offiziell genehmigt ist. Hiermit ist in den kommenden Wochen zu rechnen.

Das Förderprogramm ist eine Sofortmaßnahme aus dem Klimakonzept 2.0, das die Stadt im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Politik und den Dülmenern entwickelt hat.