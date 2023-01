Petition fordert kostenloses Parken

Wer im Fahrradparkhaus am Bahnhof parken will, muss zahlen. Nun fordert eine Online-Petition, dass Radler genau wie Autofahrer kostenlos am Bahnhof parken können.

„Kostenloses Fahrradparken am Dülmener Bahnhof“ ist die Überschrift einer Petition, die vor wenigen Tagen auf der Website „change.org“ online gegangen ist. Der Nutzer Oscar Drees nimmt dabei Bezug auf das neu erbaute Fahrradparkhaus.

„Das Parken im Fahrradparkhaus kostet Geld. Daneben befindet sich ein neugestalteter Autoparkplatz. Der Autoparkplatz ist hingegen kostenlos. Warum ist das so?“, schreibt der Nutzer in der Petition. Und dabei stößt er auf Zustimmung. Bis zum Mittwoch um 16 Uhr hatten 62 Personen die Petition unterzeichnet.

Und auch in den Kommentaren machten die Unterzeichner ihre Meinung deutlich. Dort heißt es etwa „Wer wirklich eine Verkehrswende will, muss es auch in Taten zeigen und das Radfahren statt das Autofahren unterstützen“ oder „Anreize müssen her, damit mehr auf ökologische Verkehrsmittel gesetzt wird“.

