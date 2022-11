Pedelecfahrer verletzt sich schwer

Ein Pedelecfahrer und ein Auto sind am Donnerstag an der K57 zusammengestoßen. Gegen 20.20 Uhr war ein 16-jähriger Pedelecfahrer aus Dülmen nach Angaben der Polizei auf der K57 in Richtung Karthaus unterwegs.

Hinter ihm fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Dülmen. Der Jugendliche signalisierte mit einem Handzeichen, dass er links auf einen Hof abbiegen wollte. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam es während des Abbiegens zur Kollision zwischen dem Auto und dem Pedelecfahrer.

Der 16-Jährige schleuderte in einen Graben. Mit einem Rettungswagen kam er schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.