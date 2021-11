Partystimmung pur im Festzelt in Hausdülmen

Partystimmung pur im Zelt: Die Nachfeier der Hausdülmener Schützen war sehr gut besucht. Nach all den Wochen der Kontaktsperre nutzten viele Mitglieder des Vereins sowie Besucher die Möglichkeit, zusammen zu feiern und auf Schlager sowie die Musik der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre ausgelassen zu tanzen.

Am Eingang wurde kontrolliert, ob die Besucher genesen oder durchgeimpft waren. Die Zahl der Gäste war begrenzt worden, wer erst später am Abend kam, hatte so oft das Nachsehen.