Parkplatzsuche kann auch einfach sein

Am Bahnhof gibt es nach der Teilfreigabe noch viel zu tun. Vor allem Aufklärungsarbeit erscheint notwendig. Wer über die Hohe Straße Richtung Gleis 31 fährt, kommt an „rappelvolen“ Parkplätzen vorbei. Zur „Not“ muss sogar eine Rasenfläche herhalten. Dabei haben Autofahrer eine perfekte Alternative.

Die erst vor wenigen Tagen eröffnete P&R-Anlage bietet 180 Stellplätze und ist über die Eisenbahnstraße angebunden. Obwohl die neuen Parkplätze in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen liegen, werden sie bislang nur wenig angenommen.

Offen ist die Frage, ob sich das neue Angebot noch nicht herum gesprochen hat oder ob die Menschen aus Gewohnheit die anderen Parkplätze anfahren. Eine ähnliche Situation hatte schon vor Wochen die Stadtverwaltung aktiv werden lassen.

Auch am Baumschulenweg viele freie Parkplätze

Als der Parkdruck sehr groß war, hatte sie auf die erweiterten Parkflächen am Baumschulenweg verwiesen. Eine Verhaltensänderung war danach nicht wirklich feststellbar. Beide Parkflächen - an der Eisenbahnstraße und am Baumschulenweg - erfordern nur kurze Fußwege. Zudem haben sie den Vorteil, dass Autofahrer hier immer Platz finden.

Aber vielleicht steigen gerade auch angesichts der hohen Spritpreise bald mehr Menschen auf das Fahrrad um. Sie können voraussichtlich ab Oktober ihr Rad sicher und trocken unterstellen - im neuen Fahrradparkhaus. „Die Abstellanlagen für rund 700 Räder sind größtenteils installiert.

Brücke bleibt weiter eine großes Problem

Derzeit werden auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage und eine klimafreundliche Begrünung angelegt“, betont die Verwaltung. Während auch für das Empfangsgebäude der Zeitplan steht - die Stadt plant eine Übergabe an die Mieter Ende des ersten Quartals 2023 - bleibt die neue Rad- und Gehwegbrücke ein Ärgernis.

Wie weit der Einhub nach Einschätzung mindestens nach hinten gelegt werden muss und was sonst rund um den Bahnhoft passiert, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.