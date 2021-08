Parademarsch mit Besenstiel

Statt Schützenvogel, Vereins- und Schlagfahnen kamen bei dieser Marschübung Gartengeräte und Schalke-Fahnen zum Einsatz. Doch Kommandos von Major Uwe Steinmöller und Gleichschritt bei den Offizieren und Jungschützen klappten noch.

Nun hoffen die Schützen, dass sie im kommenden Jahr wieder beim richtigen Antreten in Uniform und mit den Vereins-Insignien zum Einsatz kommen und es nicht nur bei der „Trockenübung“ bleibt.

Am Wochenende, an dem eigentlich das Schützenfest im Wildpark gefeiert werden sollte, haben die Bürgerschützen ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt. Am Samstag gibt es eine Radtour, anschließend ein gemütliches Beisammensein. „Am Abend wollen wir gemeinsam zudem eine kleine Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe auf die Beine stellen“, berichtet Florian Kübber, Vorsitzender der Bürgerschützen.

Am Sonntagmorgen feiern die Bürgerschützen dann um 11 Uhr die Festmesse in St. Viktor, anschließend folgt die Kranzniederlegung am Löwen.