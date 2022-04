Paladine für die Nato-Ostflanke

Von Dülmen aus verlegt die US-Armee weiter Militärgerät in Richtung Nato-Ostflanke: Am Freitag stand ein Zug mit Panzerhaubitzen am Dülmener Bahnhof.

on den Tower Barracks in Dülmen aus transportiert die amerikanische Armee weiterhin Militärgerät in Richtung Nato-Ostflanke. So stand am Freitagnachmittag ein mit US-Panzerhaubitzen beladener Zug am Dülmener Bahnhof.

Bei dem Gerät handelt es sich nach DZ-Recherchen um US-Panzerhaubitzen vom Typ Paladin mitsamt einem dazugehörigen, gepanzerten Munitionstransporter (und nicht um Kampfpanzer oder Schützenpanzer).

Die Munitionstransporter sind nach DZ-Informationen unbeladen. In der Vergangenheit hatte die US-Armee immer wieder betont, dass im Dülmener Depot keine Munition gelagert werde (Ausnahme: Munition für den Wachdienst). Für eine solche Lagerung seien die Tower Barracks auch gar nicht ausgelegt.