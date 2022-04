Die Osterbräuche leben heute wieder auf

Nach zwei Jahren Corona-Pause sind am Ostersonntag die Osterbräuche wieder zurück. In Hiddingsel findet auf dem Sportplatz das Ballhauen statt. In Buldern wird ab 15.30 Uhr auf der Nottulner Straße das Hasseln ausgetragen.

Hasseln und Ballhauen starten am Nachmittag

In Buldern wird am Ostersonntag wieder das Hasseln ausgetragen.

Nach zwei Jahren Pandemie werden am Ostersonntag, 17. April, Buldern und Hiddingsel in zwei Lager geteilt. Denn die traditionellen Osterbräuche Ballhauen und Hasseln leben nach der Corona-Zwangspause wieder auf.

Hiddingsel: "Wir sind startklar"

„Wir sind startklar“, sagt Thomas Krampe, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Hiddingsel, die das Ballhauen veranstalten. Unterstützung gibt es wieder vom SV Vorwärts Hiddingsel, der die Bewirtung mit Getränken und Würstchen übernimmt.

Beginn ist um 13 Uhr. Auch ein Spiel für die Kinder soll angeboten werden. Über die Sozialen Medien wurde in Hiddingsel die Werbetrommel gerührt, damit sich zwei schlagkräftige Mannschaften gegenüberstehen. „Und das Wetter soll auch gut werden. Das könnte uns helfen“, hofft Krampe auf zahlreiche Besucher am Sportplatz am Wido.

Bulderns Junggesellen suchen noch Verstärkung

In Buldern ist ebenfalls alles vorbereitet. „Teppich haben wir geholt, und die Hassel ist auch fertig“, berichtet Tobias Matern. Rund 20 Leute erwartet er am Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr auf der Nottulner Straße.

Am Samstag beim Buschen holen der Junggesellen soll noch die eine oder andere Verstärkung für die beiden Teams gefunden werden. Auch ein paar Neulinge sind am Start, die zum ersten Mal das Duell Osten gegen Westen bestreiten. Für die Zuschauer gibt es an der Ecke Nottulner Straße/Widostraße wie üblich einen Getränkestand.