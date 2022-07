"Orgelspielen ist Meditation"

Seit Januar unterstützt Elizaveta Smirnova die Pfarrgemeinde St. Pankratius in Buldern musikalisch. Doch die 47-Jährige hat nun andere Pläne: Sie hat sich in Düsseldorf an der Robert-Schumann-Hochschule für das Fach Kirchenmusik beworben.

Elizaveta Smirnova, die in Buldern die Gemeinde musikalisch unterstützt, hat das Orgelspiel für sich entdeckt und eine zweijährige Ausbildung beim Bistum Münster zur C-Kirchenmusikerin absolviert. Jetzt steht ein Studium in Düsseldorf an.

Erst Klavier, jetzt Orgel

Seit ihrem fünften Lebensjahr spielt Elizaveta Smirnova Klavier. Und Musik hat sie längst zu ihrem Beruf gemacht. Die heute 47-Jährige studierte im russischen Nowgorod, in St. Petersburg und in Münster Klavier, bevor sie sich vor gut zwei Jahren einer weiteren Herausforderung stellte: dem Orgelspiel.

„Das war eine große Umstellung, denn an der Orgel kommen die Füße dazu. Alles, was die linke Hand am Klavier macht, müssen die Füße übernehmen“, erklärt Smirnova. Sicherlich habe sie dank ihrer musikalischen Kenntnissen schnelle Fortschritte gemacht, doch sei es ihr zunächst nicht leichter gefallen als anderen Anfängern, gibt sie zu.

Aber Smirnova, die seit 22 Jahren in Deutschland lebt und momentan noch als Kirchenmusikerin in Buldern tätig ist, hatte ein besonderes Ziel vor Augen. Sie wollte die Ausbildung zur nebenamtlichen C-Kirchenmusikerin beim Bistum Münster beginnen. Deshalb startete sie bei Kantor Heiner Block in Nottuln zunächst mit Schnupperunterricht. „Nach neun Monaten habe ich mich zur Aufnahmeprüfung angemeldet und diese bestanden“, berichtet Smirnova.

Inzwischen hat sie die zweijährige Ausbildung fast absolviert, die weit mehr umfasst als das Orgelspiel. Unterrichtsfächer sind ebenso Chorleitung, Kinderchorleitung, Liturgiegesang, Liturgik, chorpraktisches Klavierspiel, Musiktheorie und Stimmbildung. „Aber besonders hat mir das Fach Orgelspiel gefallen. Durch die barocke Literatur hat es mir musikalisch eine neue Tür geöffnet. Die wichtigste Quelle ist aber der Orgellehrer“, lobt sie Regionalkantor Thomas Kleinhenz in Lüdinghausen. Aber auch andere Fächer wie Chorleitung oder Stimmbildung habe sie für sich entdeckt.

Praxiserfahrung in Buldern

Geübt hat Smirnova vor allem an den Orgeln in Nottuln und Havixbeck. In Buldern unterstützt sie seit Januar dieses Jahres die Gemeinde als Kirchenmusikerin. „Dort konnte ich das Gelernte wunderbar in die Praxis umsetzen“, sagt Smirnova, die mit ihrer 15-jährigen Tochter in Havixbeck lebt. Regelmäßig fährt sie abends in die St.-Dionysius-Kirche, um dort zu üben. „Dann ist es in der Kirche ruhig und ich störe niemanden. Das Orgelspiel ist für mich Meditation“, sagt sie.

Ihre Stelle in Buldern wird Elizaveta Smirnova jedoch bald aufgeben. Das Instrument und die Ausbildung, die sie im Oktober mit Prüfungen und einem Zertifikat abschließen wird, haben sie so begeistert, dass die 47-Jährige sich in Düsseldorf an der Robert-Schumann-Hochschule für das Fach Kirchenmusik beworben hat. „Im Oktober beginne ich das Studium“, berichtet sie nicht ohne Stolz.