Opferstock aus Kirche gestohlen

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in Rorup in der Kirche St. Agatha einen Opferstock entwendet. Die Tat ereignete sich bereits vor den Weihnachtstagen.

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in Rorup in der Kirche St. Agatha einen Opferstock entwendet. Die Tat ereignete sich vor Weihnachten, in der Zeit zwischen dem vierten Adventssonntag, 17 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr.

Erbeutet wurde „ein niedriger zweistelliger Geldbetrag, schreibt die Polizei. Sachdienliche Hinweise erbittet sie unter Tel. 02594-7930.