Open-Air-Kino am Stift

Erstmals macht die Open Air-Kinotournee Halt in Dülmen - Genauer: Auf dem Gelände des Anna-Katharinenstiftes.

Tournee macht erstmals Halt in Dülmen

Am Samstag, 25. Juni, starten die 24. Film-Schau-Plätze NRW. Erstmals macht die Open Air-Kinotournee der Film- und Medienstiftung des Landes dabei auch Station in Dülmen - und zwar am Samstag, 9. Juli.

Auf dem Gelände des Anna-Katharinenstiftes wird dann der Film „The Peanut Butter Falcon“ gezeigt. Die Tragikomödie, unter anderem mit Shia LeBouef und Dakota Johnson, dreht sich um Zak, einen jungen Mann mit Down-Syndrom. Vorab gibt es Live-Musik mit Band, los geht es ab 19.30 Uhr.

Wie an jeder Station gilt auch in Dülmen: Der Eintritt zu den Filmen ist frei, und statt Werbeblock wird zu jedem Film ein Kurzfilm aus Nordrhein-Westfalen zur Einstimmung gezeigt, jeweils passend zum Veranstaltungsort.