Online-Umfrage zum neuen Schulzentrum-Standort

Noch bis 14. Januar läuft die Umfrage zum neuen Schulzentrum-Standort. Bereits jetzt hat die Zahl der Rückmeldungen die Erwartungen der Stadt Dülmen übertroffen. „Die Resonanz ist klasse. Bislang wurde die Online-Umfrage 1128 Mal beantwortet“, berichtet André Siemes, Pressesprecher der Stadt Dülmen. „Viele Teilnehmende haben zudem zusätzliche Anregungen und Ideen für das Projekt eingebracht.“

In der 14 Fragen umfassenden Beteiligung geht es um die Frage, an welcher Stelle im Stadtgebiet ein neues Schulzentrum entstehen soll. Hierfür gibt es zwei Optionen: am Sportzentrum Nord („Berningheide“) oder am Bahnhof, wo das neue Gebiet „Bauland an der Schiene“ erschlossen werden soll.

Erste Auswertungen liegen vor

Nach Abschluss der Umfrage wird die Stadt nach eigenen Angaben die Ergebnisse auswerten und der Politik für die weiteren Beratungen zur Verfügung stellen. Inhaltliche Zwischenstände werden zwar nicht bekannt gegeben, dafür aber Zahlen und Infos zur bisherigen Beteiligung:

1128 Beantwortungen sind bis Montagvormittag insgesamt eingegangen.



Der durchschnittliche Zeitaufwand für die Beantwortung der Umfrage beträgt rund fünf Minuten.

Die meisten Beantwortungen gingen direkt am Tag der Freischaltung, am 3. Dezember, ein, nämlich 625.



Als Wohnort hat der Großteil der Teilnehmenden „Dülmen-Mitte“ angegeben. Aber auch aus allen Ortsteilen liegen bereits Beantwortungen vor.



Nach den gemachten Angaben haben vor allem Eltern (mehr als 700 Personen) teilgenommen, aber auch Schüler haben bereits abgestimmt (Angaben zur Personen sind optional).



Auf die Frage „Haben Sie Kinder, die in den kommenden Jahren eine weiterführende Schule besuchen werden?“ haben 57 Prozent der Befragten mit „Ja“ geantwortet - 43 Prozent der Befragten mit „Nein“.



Die Online-Umfrage läuft noch bis Freitag, 14. Januar. Im Februar möchte die Stadt zudem eine öffentliche Veranstaltung zur Standort-Frage durchführen: In welcher Form dies möglich sein wird, ist abhängig von den weiteren Corona-Entwicklungen.