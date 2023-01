Ommes Disput mit der Influencerin

Eine rundum gelungene Premiere der Aufführung des plattdeutschen Stücks „Thea Witt maakt nich mit“ feierte am Samstag die Theatergruppe der Landjugend im mit 250 Besuchern ausverkauften Kolpinghaus.

Seit Oktober hatte das achtköpfige Ensemble die humorvollen plattdeutschen Texte des Schwanks auswendig gelernt und geprobt. Bei der so gewonnenen Textsicherheit konnte sich Souffleuse Norina Seine zurücklehnen und von ihrem prominenten Platz das lebhafte Treiben auf der Bühne entspannt verfolgen.

Und nicht nur die Texte saßen. Die nötige darstellerische Würze zu der scheinbar in Fleisch und Blut eingegangenen plattdeutschen Aussprache der Dialoge gaben die einstudierte Mimik und Gestik der sehr unterschiedlichen Charaktere, welche die Handschrift des langjährigen Regisseurs Martin Heitmann trugen.

Plattdeutsches Theater der Landjugend Premiere feierte die Plattdeutsche Theatergruppe der Landjugend mit dem Stück „Thea Witt maakt nich mit“. Foto: Stefan Bücker Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto:

Inhaltlich ging das zeitgemäße Stück um die Wahrung von Natur und Kultur in einem Ostseedorf, in welchem der von der Städterin Carola Oanowaki (Kirstin Feldmann) angetriebene Bürgermeister Martin Bollmann (Linus Seine) ein touristisches Großprojekt umsetzen möchte. Das aber macht Thea Witt (Maria Nagel) als Gastwirtin und Eigentümerin einer Mühle nicht mit und erhält in ihrem Ansinnen nicht nur von dem omnipräsenten Omme (Jonas Bontrup), Dauergast der liebevoll eingerichteten Gaststube und Bewohner der Mühle Unterstützung.

Vielmehr kommt mit der Tochter des Bürgermeisters Frauke Bollmann und nicht zuletzt von dem Pensionsgast Jochen Hasslemann (Christian Kriese) unverhoffte Hilfe. Letzterer freut sich mit seiner Tochter Irmgard (Marleen Deipenbrock) über die Ruhe des Ortes und über die heimliche Versorgung durch Omme, der den auf Diät gesetzten Hasselmann in der Mühle mit Köstlichkeiten versorgt.

Mit der Vertragsunterzeichnung und vermeintlichen Zustimmung zu dem Projekt scheint sich dann das Blatt doch zunächst zugunsten des Großprojektes zu wenden, doch haben Bürgermeister, Gemeinderat und auch Oanowaki die Rechnung ohne Thea Witt gemacht, die mit List, Tücke und nicht zuletzt einem doppelläufigen Jagdgewehr ihre Interessen wahrt.

Mehr zur Premiere des plattdeutschen Theaterstücks der Landjugend in der Dienstagsausgabe der DZ und im E-Paper.