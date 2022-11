Öltanks sorgen nur für leichte Verzögerung

Die Arbeiten am Anbau der Grundschule Hiddingsel liegen mehr oder weniger im Zeitplan. Der Fund von Öltanks im Boden führte nur zu leichten Verzögerungen. Nach den Erfahrungen in Hausdülmen vor wenigen Jahren waren Überraschungsfunde einkalkuliert worden.

Bauarbeiten in Hiddingsel: Überraschungsfunde waren einkalkuliert

Die Arbeiten an der Grundschule St. Georg gehen voran. Ende nächsten Jahres soll der Neubau fertig sein

Ende nächsten Jahres soll der Neubau an der Grundschule St. Georg in Hiddingsel fertig sein. Das bekräftigte auf Nachfrage der DZ die Stadtverwaltung. In den Sommerferien haben die Bauarbeiten begonnen.

Auf der Homepage der Schule können sich Interessierte über den Fortgang der Arbeiten informieren. Die jüngsten Fotos zeigen zwei aus dem Boden ausgegrabene Öltanks. Tatsächlich waren die Tanks eine kleine Überraschung gewesen für das Bauteam. Sie stammten vom Vorgängergebäude, so Siemes, und waren in keiner Karte eingezeichnet gewesen.

Keine belastenden Stoffe

Ein Schadstoff-Sachverständiger musste sich die Funde anschauen. Erst nachdem feststand, dass keine belasteten Stoffe vorhanden waren, konnte es „mit kleiner zeitlicher Verzögerung“, weitergehen. Auch wenn niemand Tanks an dieser Stelle vermutet hat, kam der Fund für die Stadt nicht vollständig überraschend.

Hatte es beim Schulanbau auf dem Gelände der Grundschule St. Mauritius in Hausdülmen einige Jahre zuvor doch schon ähnliche unerwartete Entdeckungen im Erdreich gegeben. Entsprechend hatte man die Möglichkeit in Betracht gezogen und vorsorglich Zeitpuffer eingeplant.