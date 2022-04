Oldtimer-Club sammelt für die Ukraine-Hilfe

Spenden sammeln für die Ukraine - das ist das Ziel des Ersten Dülmener Oldtimer-Clubs (EDOC). Gleichzeitig ist es für den Verein jedoch auch eine Art Neustart, nach zwei Jahren Corona-Pause, erläutert der Vorsitzende Karlheinz Löw.

Was die Oldtimer-Liebhaber konkret vorhaben? Sie stehen am kommenden Samstag, 16. April, von 10 bis circa 16.30 Uhr am Overbergplatz. „Ich denke, dass so zehn bis zwölf Oldtimer zusammen kommen werden“, erläutert Löw.

Darunter etwa ein Opel Rekord Olympia, Baujahr 1959, oder ein Mercedes 300 SL Roadster von 1989. Gegen eine Spende werden kleine Rundfahrten (als Beifahrer) mit den Oldtimern angeboten, kündigt Löw an, ebenso Fotos am Steuer der Oldtimer.

Daneben werde es einen kleinen Verkauf geben, und zwar von Modellautos oder Stofftieren, ebenfalls gegen eine Spende. Der Erlös aus der Aktion werde an die Ukraine-Hilfe Deutschland weitergeleitet, kündigt der EDOC-Vorsitzende an.