Olaf Hagemann regiert in Hiddingsel

Hiddingsel hat seit Sonntag, 17.32 Uhr, nach langer Abstinenz an der Vogelstange endlich wieder einen neuen Regenten.

Nach 381 Schuss sicherte sich Olaf Hagemann mit einem satten Treffer an der Vogelstange die Königswürde des Allgemeinen Schützenvereins Hiddingsel. An seiner Seite regiert zukünftig Jana Rose das Schützenvolk. Zu den ersten Gratulanten an der Vogelstange gehörten die Musiker des Bulderner Spielmannszuges, aus deren Reihen Hagemann kommt.

