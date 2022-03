Ohne Überbelegung geht es nicht

Trotz aller Anstrengungen fehlt es in Dülmen und Ortsteilen weiterhin an Betreuungsplätzen für Kinder unter und über drei Jahren. Deshalb wird in den Kitas weiterhin mit Überbelegungen gearbeitet. Die Verwaltung möchte die Überbelegungen möglichst bald abbauen.

In Buldern fehlen Betreuungsplätze für Kinder, der Bau eines neuen Kindergartens ist schon beschlossene Sache. Allerdings wird er nicht wie bislang vorgesehen im Baugebiet „Raiffeisenring“ entstehen.

Bevor die Kindertageseinrichtung (Kita) gebaut werden kann, muss zunächst der Kreisverkehr stehen. Dies aber wird „realistisch erst in späteren Jahren der Fall sein“, schreibt die Stadt in der Beschlussvorlage für den Jugendhilfeausschuss.

Der tagt am morgigen Mittwoch und wird die Kindergartenbedarfsplanung für das Kita-Jahr 2022/23 beschließen. Diese sieht nun vor, dass die neue Kita in Buldern aus Zeitgründen an anderer Stelle gebaut soll.

Und sie soll größer werden als bislang geplant: Mit fünf Gruppen (vorgesehen war zunächst eine Vier-Gruppen-Einrichtung) könnte man den derzeitigen Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren (U3) und über drei Jahren (Ü3) decken.

Mit einer sechsten Gruppe hätte Buldern einen Puffer - sowohl im Hinblick auf weitere Kinder aus Neubaugebieten als auch mit Blick auf die Versorgung von Kindern mit Behinderungen, schreibt die Stadt.

Was in den anderen Kitas in Dülmen und den Ortsteilen geplant ist, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ.