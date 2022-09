Ohne Termin Ausweisdokumente beantragen

Das Bürgerbüro im Rathaus führt ab Oktober den „terminfreien Donnerstag“ ein: Bürgerinnen und Bürger können dann auch ohne vorherige Terminreservierung beispielsweise Ausweisdokumente beantragen oder eine An- oder Abmeldung vornehmen. Dies ist in der Zeit von 8 bis 18 Uhr möglich. Der erste terminefreie Donnerstag ist der 6. Oktober.

Ab 6. Oktober können Bürgerinnen und Bürger donnerstags auch ohne vorherige Terminreservierung Ausweisdokumente beantragen oder eine An- oder Abmeldung vornehmen.

Die Stadt reagiert mit dieser Maßnahme auf die zuletzt stark gestiegene Nachfrage und die damit verbundenen längeren Wartezeiten auf einen Termin. „Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen haben im Frühjahr und Sommer zu einer erhöhten Nachfrage, insbesondere nach Reisedokumenten geführt. Hinzu kamen mehrere Personalausfälle.

Deshalb möchten wir mit dem terminfreien Donnerstag jetzt gegensteuern, damit sich die Situation für Bürgerinnen und Bürger als auch für die Mitarbeitenden des Bürgerbüros wieder entspannen kann“, sagt Stephanie Siepmann. Die Leiterin der Abteilung Bürgerdienst, Gewerbe und Markt weist auch darauf hin, dass es, je nach Zahl der Kundinnen und Kunden, an den Donnerstagen dann zu längeren Wartezeiten im Bürgerbüro kommen kann.

"Terminreservierung sollte erste Wahl sein"

„Wir werden mit Wartemarken arbeiten. Das kann auch dazu führen, dass bereits deutlich vor Ende der Öffnungszeit keine Marken mehr verfügbar sind.“ Das Bürgerbüro weist darauf hin, dass die Terminreservierung weiterhin die erste Wahl sein sollte. Dies geht am einfachsten und schnellsten online (www.duelmen.de/termine) oder unter Tel. 02594/12-102.

„Zu den Randzeiten kann man montags, dienstags und freitags auch kurzfristige Termine ergattern. Das Bürgerbüro hat an diesen Tagen immerhin durchgängig von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem werden immer wieder Termine abgesagt, die wir dann wieder freigeben. Diese findet man am besten morgens in unserem Terminreservierungs-Portal“, erklärt Stephanie Siepmann.

Wer seine beantragten Ausweisdokumente nur abholen möchte, erhält zudem meist innerhalb von wenigen Tagen einen Termin an der Infothek. Eine Abholung ohne Termin ist ebenfalls möglich – dann muss allerdings eine Wartezeit einkalkuliert werden.

Das Terminsystem im Bürgerbüro hat die Stadt Dülmen Anfang 2020 eingeführt, da es Warteschlangen im Bürgerbüro verhindert und Arbeitsabläufe deutlich vereinfacht und beschleunigt. „Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern findet das System großen Zuspruch, wie die Bewertungen im Portal zeigen“, sagt Stephanie Siepmann.