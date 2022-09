Obst mit Schönheitsfehlern

Die Dülmenerin nimmt gemeinsam mit Jana Hommer Lebensmittel-Bestellungen entgegen. Die beiden arbeiten für das Konzept Obst verbindet. Seit etwas über einem Jahr verkauft Obst verbindet Lebensmittel, die es gar nicht erst bis in den Supermarkt schaffen, erklärt eine Sprecherin.

Sprich: Solche mit Schönheitsfehlern, aus der Überschussproduktion, mit einem kurzen oder überschrittenen Mindesthaltbarkeitsdatum oder anderen Makeln. Dafür würden sie direkt mit Produzenten und Großhändlern zusammen arbeiten.

Zahlreiche Verteilstandorte in der Region

Kunden können auf der Website von Obst verbindet das aktuelle Sortiment einsehen und sich die Ware liefern lassen, sie im Lager in Bielefeld oder an einem der vielen Verteilerstandorte abholen. Und ein Standort ist eben an der Ostlandwehr 57 in Dülmen bei Anna Lindenroth. Seit sechs Wochen nehmen sie und Jana Hommer Bestellungen von Dülmenern entgegen. Und das stößt auf viel Interesse.

„Beim ersten Mal waren es noch unter 50 Bestellungen, diese Woche sind es 92“, so Lindenroth. Und dabei habe das Duo nicht einmal aktiv Werbung gemacht. „Wir haben einigen im Bekanntenkreis davon erzählt und dann hat sich das schnell rumgesprochen“, sagt Jana Hommer. Jeden Sonntag würde Obst verbindet online ihr Sortiment aktualisieren.

