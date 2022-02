Objekte, die Geschichten erzählen

Erinnerungen an die Dülmener Textilindustrie: zwei Weberschiffchen.

Da gibt es eine alte Werkzeugkiste aus Holz, die dem Opa gehörte, der in der Bauerschaft vor den Toren Dülmens Hufschmied war. Neben einem handgeschmiedeten Hufeisen findet sich in der Kiste Spezialwerkzeug, um die Pflege und das Beschlagen von Tierhufen mit Hufeisen oder anderen Materialien vornehmen zu können.

Wie alt die Werkzeuge sind, wie lange sein Großvater den Beruf ausübte, was aus der Schmiede wurde und welche sonstigen Erinnerungen der Enkel mit der Kiste und seinem Opa verbindet - das alles sind Themen, die bei der Vorstellung von Fund-, Erb- oder Lieblingsstücken mit Geschichte (oder Geschichten) angesprochen werden können.

Objekte und ihre Geschichten

Im Rahmen der Aktionswoche Familie im einsA möchte der Heimatverein am Freitag, 8. April, ab 18.30 Uhr solche Objekte und deren Geschichten präsentieren. „Dabei soll es nicht trocken, sondern lebendig und anschaulich zugehen, wenn die Besitzer über ihre mitgebrachten Schätzchen plaudern“, so der Vorsitzende Erik Potthoff.

Die Objekte und ihre Geschichten sollen von ihren Besitzern unter Moderation des Heimatvereins im unteren Saal im einsA vorgestellt werden. „Gerne können auch mehrere Generationen gleichzeitig von ihrem Dachbodenfund oder dem in Ehren gehaltenen Erinnerungsstück berichten“, erläutert Potthoff.

Anmeldung online

Aus diesem Grund suche der Heimatverein noch Erb-, Fund-, Lieblings- oder Erinnerungsstücke aus der Dülmener Bevölkerung, die in Form eines Podiumsgesprächs präsentiert werden können. Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort über die Homepage an den Heimatverein wenden oder sich via Facebook melden.