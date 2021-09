Nur noch neun aktive Infektionen

Nur noch neun aktive Corona-Fälle gibt es derzeit in Dülmen. Neue Infektionen wurden am Donnerstag nicht gemeldet. Erfreulich ist auch die Entwicklung bei der Inzidenz.

Nur noch einstellig ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Dülmen. So meldete der Kreis am Donnerstag noch neun aktive Infektionen, sechs weitere Personen sind wieder genesen. Neue Ansteckungen wurden keine bekannt.

Kreisweit meldete das Gesundheitsamt nur fünf weitere Corona-Fälle, dem stehen elf Genesungen gegenüber. Damit gibt es aktuell noch 130 aktive Infektionen im Kreis.

Weiter gesunken ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz: Diese liegt laut Robert-Koch-Institut heute bei 17,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Mittwoch: 21,7).