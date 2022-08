Nur noch ein Hauch grün

Wildblumen gibt es an der Elsa-Brändström-Straße, Ecke Kreuzweg nur noch wenige. Hier und da ist mal ein wenig grün. Der Großteil der Fläche besteht oft aus gerissener Erde. Ein Zustand, der nicht nur hier auffällt.

Im Stadtgebiet habe die Trockenheit laut Stadtsprecher André Siemes massive Schäden angerichtet. Und: „Das komplette Ausmaß lässt sich derzeit noch nicht abschätzen“, sagt er. Denn ständig würden neue Schäden sichtbar.

Wildblumen auch im Schlosspark Mangelware

Neuanpflanzungen, sowohl an Sträuchern und Stauden, wie auch Wildblumenmischungen seien in diesem Jahr oft eingegangen. Auch einigen älteren Bodenbepflanzungen machte die Hitze deutlich zu schaffen. Nicht nur an der Elsa-Brandström-Straße sind Wildblumen daher Mangelware. Auch am Schlosspark ist von den neuausgesäten Mischungen kaum eine Spur. Eine Nachsaat soll es daher im Herbst geben.

Seit März sei der Baubetriebshoflaut laut Siemes mit zwei extra angeschafften Wassertanks unterwegs. Trotz der regelmäßigen Bewässerung hätten jedoch auch viele neugepflanzte Bäume der Hitze nicht standgehalten. So sind am Waldfriedhof mehrere Birken und Sumpfeichen eingegangen.

Pro Jahr kostet ein Baum die Stadt 500 Euro

Aber auch einige ältere Exemplare litten unter den extremen Wetterbedingungen. In der Nähe des Spielplatzes an der Stollbergstraße fällte der Baubetriebshof bereits drei circa 35 Jahre alte Buchen.

„Das hat nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen wirtschaftlichen Schaden“, so André Siemes. Pro Jahr müsse die Stadt laut ihm nämlich 500 Euro für Einkauf, Bewässerung und Bepflanzung in jeden Baum stecken.

