Nur einmal wird‘s deutlich teurer

Ein ziemlich moderates Plus wartet im nächsten Jahr in den Bereichen Abfall, Abwasser und Straßenreinigung auf die Dülmener. Aber in einem Bereich der Stadt merkt man die Steigerung deutlich.

Für Straßenreinigung, Müllabfuhr und Abwasser steigen im kommenden Jahr die Gebühren in Dülmen - allerdings in den meisten Fällen ziemlich moderat.

Ja, für Abfall, Abwasser und Straßenreinigung müssen die Dülmener im nächsten Jahr mehr Geld bezahlen. Aber wenn man sich die Preissteigerungen ansieht, gerade mit einer zweistelligen Inflation im Hinterkopf, dann ist klar: Dieses Plus ist ein ziemlich moderates, teilweise minimales. Mit einer Ausnahme.

Für alle, die in der Innenstadt wohnen gibt es in Puncto Straßenreinigung schlechte Nachrichten. Der Reihe nach: Die Firma Eqqo Infra, die in Dülmen für saubere Straßen sorgt, hebt ihre Preise 2023 um 15,81 Prozent an. Besonders die Kraftstoffpreise seien ein Kostentreiber, betont die Verwaltung.

Allerdings hilft auch hier Geld aus der Rücklage - beziehungsweise aus den Rücklagen. Denn für die Dülmener Innenstadt gilt eine besondere Reinigungszone, für die die Preise auch gesondert kalkuliert werden. Und die eben auch eine eigene Rücklage hat.

Genau das macht jetzt den Unterschied: In der allgemeinen Reinigungszone sind es knapp 120.000 Euro, die beim Abfedern der Kostensteigerungen helfen. Die Folge: Hier steigen die Gebühren nur um ein bis zwei Cent. Bei der Reinigungszone Innenstadt fliegen hingegen nur 1900 Euro aus der Rücklage in die Berechnung.

Daher bleibt der Stadt nach eigenen Angaben nichts anderes übrig, als die höheren Preise der Fachfirma hier voll an die Bürger weiterzugeben. Die Konsequenz: zwischen 15,82 und 15,95 Prozent höhere Gebühren im kommenden Jahr.

Wie genau es bei Abfall und Abwasser aussieht, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.