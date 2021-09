Nur ein neuer Corona-Fall in Dülmen

Nur eine Neuinfektion in Dülmen - erfreulich war die Entwicklung am Mittwoch an der Corona-Front. In Dülmen sind zudem vier Personen wieder genesen, weshalb die Zahl der aktiven Fälle um drei auf jetzt noch 30 gesunken ist.

Kreisweit gibt es derzeit genau 200 aktive Infektionen, elf mehr als am Vortag. 15 Personen sind auf Kreisebene wieder genesen, dazu gekommen sind 26 Neuinfektionen. Die meisten davon stammen aus Senden, wo am Mittwoch gleich 15 weitere Ansteckungen gemeldet wurden.

Leicht gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt heute bei 38,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, etwas höher als noch am Dienstag (34,4).