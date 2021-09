Nur ein neuer Corona-Fall in Dülmen

Nur acht neue Corona-Fälle und endlich mal wieder eine Inzidenz unter der 50er-Marke: Erfreulich waren die Corona-Zahlen am Donnerstag für den Kreis Coesfeld. Für Dülmen wurde dabei nur eine weitere Infektion gemeldet.

Neuinfektionen im einstelligen Bereich, eine gesunkene Inzidenz: Erfreuliche Nachrichten gab es am Donnerstag von der Corona-Front.

So wurden kreisweit acht weitere Ansteckungen bekannt (eine davon in Dülmen), während zeitgleich 48 Personen wieder genesen sind. Damit ging die Zahl der aktiven Fälle um 40 zurück auf jetzt noch 218. In Dülmen, wo fünf weitere Personen eine Ansteckung mit dem Coronavirus überstanden haben, gibt es aktuell 40 aktive Infektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute bei 45,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - am Mittwoch waren es noch 54,4 gewesen.