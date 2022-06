Nur ein Fahrer wird angeklagt

Nach dem Unfall am Mühlenweg

Die zuständige Jugendrichterin am Amtsgericht Dülmen hat entschieden: Nach dem tödlichen Unfall auf dem Mühlenweg am 27. Januar 2021 wird nur einer der beiden zum Tatzeitpunkt 18-jährigen Pkw-Fahrer angeklagt.

Die beiden Fahrzeugführer waren vor gut 16 Monaten mit ihren hochmotorisierten Audi A 6 auf der nur 4,9 Meter breiten Straße entlang gerast.

Bei einem Überholmanöver waren beide Pkw kollidiert und von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem tragischen Unfall hatte ein 16-Jähriger sein Leben verloren und seine Freunde teils schwerste Verletzungen erlitten.

Was damals genau passiert war? Ein Audi prallte gegen einen Baum und landete im Graben. Der nicht angeschnallte 16-Jährige wurde nach Polizeiangaben aus dem Fahrzeug geschleudert und starb am 2. Februar im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Ein 17 Jahre altes Mädchen, das auf der Rückbank saß, erlitt schwerste Verletzungen, darunter zahlreiche Frakturen. Sie sowie der ebenfalls schwer verletzte Fahrer mussten von Rettungskräften aus dem demolierten Audi befreit werden. Die Insassen des zweiten Pkw wurden beide leicht verletzt

