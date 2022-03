Fast die Hälfte aller registrierten Flüchtlinge aus der Ukraine in Dülmen sind aktuell Kinder und Jugendliche. Wie sie unterricht und in Kitas betreut werden sollen, dazu äußert sich Sozialdezernent Christoph Noelke im DZ-Interview.

Wie viele Kinder aus der Ukraine sind derzeit in der Stadt?

Christoph Noelke: "Derzeit haben sich 84 Menschen aus der Ukraine registriert, die sich in Dülmen aufhalten. Davon sind 34 minderjährig: Vier Kinder sind zwischen null und drei Jahren alt, fünf Kinder zwischen vier und sechs sowie 25 zwischen sieben und 18 Jahren. Dazu kommen diejenigen - uns zahlenmäßig nicht vollständig bekannten - Flüchtlinge, die sich ohne Registrierung in Dülmen aufhalten, was in den ersten 90 Tagen visumsfrei zulässig ist."

An welchen Schulen sollen die Kinder unterrichtet werden? Wird es wieder Willkommensklassen geben?

Noelke: "Die ukrainischen Flüchtlingskinder erhalten in Dülmen eine Seiteneinsteigerberatung durch das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Coesfeld und werden dann im Anschluss einer Schule zugeordnet. Diese Beratung beginnt in dieser Woche und findet jeden Donnerstag in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr im Forum der Alten Sparkasse, Münsterstraße 29, statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf unserer Internetseite gibt es weitere Infos, auch einen vorbereitenden Fragebogen auf Ukrainisch. Die Frage, ob es Willkommensklasse gibt oder nicht, entscheidet das Land - nicht die Kommunen."

Wie sieht es in den Kitas aus - sollen dort die Mädchen und Jungen wie 2015 möglichst schnell in die Kita-Gruppen integriert werden?

Noelke: "Noch ist die Situation relativ unübersichtlich, da sich die Zahlen natürlich täglich verändern. Wir gehen aber in jedem Fall davon aus, dass sowohl personell als auch räumlich weitere Kapazitäten geschaffen werden müssen, um die Kinder aus der Ukraine betreuen zu können. Wir befinden uns derzeit in intensiven Gesprächen, um Lösungen zu finden."

Stadt, Verbände und Ehrenamtliche tauschen sich aus

Daneben hatte die Stadt Dülmen jetzt Wohlfahrtsverbänden und ehrenamtlichen Organisationen aus der Flüchtlingsarbeit zu einem Vernetzungstreffen eingeladen. Bürgermeister Carsten Hövekamp und Vertreter der Verwaltung informierten über die Lage zu Geflüchteten, die aus der Ukraine nach Dülmen gekommen sind.

Mehr dazu sowie über einen Fall in Hiddingsel, wo einer achtköpfigen Flüchtlingsfamilie geholfen werden konnte, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.