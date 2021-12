Noch freie Termine bei CBG-Impfaktion

Wer noch auf der Suche nach einem Impftermin ist, kann jetzt fündig werden: An den kommenden beiden Adventswochenenden gibt es ein Angebot am Clemens-Brentano-Gymnasium. Buchungen können online getätigt werden.

In der Impfstelle am Clemens-Brentano-Gymnasium in Dülmen sind an den kommenden beiden Adventswochenenden noch Termine frei, insbesondere samstags und sonntags. Darauf weist die Stadt Dülmen hin.

Die Impfstelle ist am morgigen Freitag, 10. Dezember, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember, dann jeweils von 8 bis 20 Uhr. Die gleichen Öffnungszeiten gelten für das vierte Adventswochenende vom 17. bis 19. Dezember.

Termine gibt es online

Wichtig zu wissen: Termine in der barrierefrei zugänglichen Impfstelle am Dülmener Schulzentrum können ausschließlich online gebucht werden. Eine Impfung ist nur nach vorheriger Terminbuchung möglich, betont die Verwaltung.

Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Erstimpfungen werden für Personen ab 16 Jahren angeboten, Auffrischungs-Impfungen empfiehlt das Robert-Koch-Institut für Menschen ab 18 Jahren. Die Impfungen werden von medizinischem Fachpersonal durchgeführt, Ärzte sind jederzeit vor Ort.

Keine freie Impfstoffwahl

Verimpft werden dabei am CBG die beiden Vakzine von Biontech und Moderna, je nach Verfügbarkeit. Eine Wahl ist nicht möglich. Mitzubringen sind neben dem Personalausweis unbedingt die Unterlagen der bisherigen Impfung (außer bei Erstimpfungen).

Zu beachten sind dabei die Sperrzeiträume, die sich nach dem zuletzt verabreichten Impfstoff richten: Bei Biontech, Moderna und Astrazeneca sind das fünf Monate, bei Johnson&Johnson hingegen nur vier Wochen.