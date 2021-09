Noch 15 aktive Infektionen in Dülmen

Erfreuliche Nachrichten von der Corona-Front: Sowohl in Dülmen als auch kreisweit geht die Anzahl der aktiven Fälle zurück, genauso wie die Inzidenz.

Die Inzidenz geht nach unten, die Anzahl der aktiven Corona-Fälle ebenfalls - so lässt sich aktuell die Entwicklung im Kreis und in Dülmen beschreiben. So stehen auf Kreisebene zwölf Neuinfektionen 33 Genesungen gegenüber.

In Dülmen wurde nur einer neuer Fall bekannt, dafür haben hier fünf weitere Personen eine Ansteckung überwunden. Damit gibt es in der Stadt noch 15 aktive Fälle, kreisweit sind es 136. Die meisten aktiven Infektionen meldet derzeit Senden (30), gefolgt von Coesfeld (29) und Lüdinghausen (21).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt am Mittwoch bei 21,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, etwas niedriger als am Vortag (28,5).