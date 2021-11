Nikolaus-Einsatz in Euskirchen

Rund 1000 Nikolaustüten haben Dülmener Firmen wie Draht Müller oder ein Haarstudio, aber auch Privatpersonen schon gespendet. Weitere Nikolaustüten sind willkommen.

Die Dülmener sollten die Tüten selbst zusammenstellen und packen. Wert: fünf bis acht Euro. Spielzeug sollte nicht hineingelegt werden, bittet Becker, der in den vergangenen Monaten sehr erfolgreich schon zahlreiche Hilfstransporte von Dülmen für die Flutopfer im Kreis Euskirchen organisiert und durchgeführt hat.



Die Nikolaustüten können am Testzentrum am Joy'n Us oder im Joy'n Us abgegeben werden.

Die Tüten wird Becker am 5. Dezember in Euskirchen verteilen. Die Aktion ist vor Ort abgesprochen.