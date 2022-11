Nicht in Träume reinziehen lassen

Die „Spitzenreiter“-Rufe gab es in der Vorwoche schon im Stadion am Grenzweg. Doch ein spätes Tor der SG Bockum-Hövel machte den Spitzenplatz vorerst zunichte. Und während die direkten Tabellennachbarn, Bockum-Hövel (Erster) und Westfalia Gemen (Dritter) am Sonntag gegeneinander antreten und der aktuelle Spitzenreiter nächste Woche an den Grenzweg kommt, heißt es bei der TSG Dülmen: volle Konzentration auf den SV Herbern. „Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und dürfen uns nicht in irgendwelche Träume hineinziehen lassen“, sagt Trainer Manfred Wölpper.

Auch nach sechs Siegen in Serie in der Landesliga gelte es, Fußball zu arbeiten. Und vor allem, keine Mannschaft nach dem Tabellenplatz zu bewerten. „Das hat man letzte Woche ja an Bockum-Hövel gesehen, als die erst in der Nachspielzeit beim Tabellenletzten gewinnen.“

Seine Mannschaft habe wieder den alten, erfolgreichen Weg aus der Bezirksliga gefunden. „Wir sind vorne sehr kreativ und erarbeiten uns viele Chancen“, so Wölpper. Davon wurden in den vergangenen Spielen allerdings auch viele ausgelassen. Trotzdem stellt die TSG mit 31 Treffern in zwölf Spielen den zweitbesten Sturm der Liga. „Ich glaube, keine Mannschaft trainiert mehr Abschlüsse als wir“, sieht Wölpper seine Mannschaft hier gut aufgestellt. Wie so oft in der Liga sei der kommende Gegner nur schwer einzuschätzen. „Jeder kann jeden schlagen. Ich würde sagen, es war noch keine Mannschaft besser als wir, aber keine war grottenschlecht“, beschreibt Wölpper die Leistungsdichte der Liga.

Seine Mannschaft wolle an die vergangenen Leistungen anknüpfen. „Und dann hoffe ich, dass wir den Zuschauern wieder ein gutes Spiel bieten. Personell sieht es bei den Blau-Gelben sehr gut aus. Lediglich Philip Benterbusch musste am Donnerstag krank passen. „Ich hoffe, dass wir von Krankheitswellen verschont bleiben. Dann könne sein Team an den Goldenen Oktober mit fünf Liga- und einem Pokalspielsieg anknüpfen. „Vielleicht folgt für uns jetzt der Platin-November.“

Vorschauen auf die Spiele der Bezirksliga sowie der Kreisligen gibt es in der Samstags-Printausgabe und im E-Paper der Dülmener Zeitung.