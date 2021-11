Neun Neuinfektionen in Dülmen

Neun Neuinfektionen gibt es am Freitag in Dülmen. Das Gesundheitsamt des Kreises meldet im Gegenzug drei Genesungen. Somit steigt die Zahl der aktiven Fälle in Dülmen um fünf auf 71 an. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Dülmen 1325 Personen mit dem Virus angesteckt.

Auch kreisweit steigt die Zahl der Neuinfizierten. Am Freitag kommen hier 31 hinzu. Die Ansteckung überstanden haben seit Donnerstag 26 weitere Personen. Die Zahl der aktiven Fälle liegt im Kreis nun bei 377 (dies sind vier mehr als noch am Donnerstag).

Das Robert-Koch-Institut gibt für den Kreis Coesfeld am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 102,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. Am Vortag hat diese bei 103,3 gelegen.