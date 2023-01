„Neujahrsbaby“ Milica ist wohlauf

Das Dülmener Neujahrsbaby Milica Despotovic erblickte am 4. Januar um 4.43 Uhr das Licht der Welt. Milica ist das vierte Kind von Milan und Olgica Despotovic nach drei Söhnen.

Milica Despotovic ist das vierte Kind von Milan und Olgica Despotovic. Sie kam am 4. Januar zur Welt. Christophorus-Kliniken/Kolle

Der Nachwuchs kam mit einem Gewicht von 3460 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern zur Welt. Alle sind nach der Geburt wohl auf.

Damit ist Milica nicht das erste Kind aus Dülmen, das 2023 in den Christophorus-Kliniken in Coesfeld geboren wurde. Die Mutter des ersten Babys wünschte keine Veröffentlichung.

An Neujahr selbst sind im Krankenhaus insgesamt fünf Babys zur Welt gekommen. Die kleine Malea, die 3230 Gramm wiegt und 55 Zentimeter groß ist sowie vier weitere Kinder, eines davon in Beckenendlage. Am 31. Dezember sind sieben Kinder geboren.

Starker Anstieg bei Geburtenzahlen

Das letzte Baby in 2022 kam ganze sechs Wochen zu früh, die Mutter war erst in der 34. Schwangerschaftswoche, wie Oberärztin Dr. Stefania Salvador berichtet. „In den vergangenen Jahren sind die Geburtenzahlen extrem angestiegen. 2021 hatten wir eine Rekordzahl von 2450.“

Dr. Cordula von Kleinsorgen, die seit einem halben Jahr den Bereich Geburtshilfe und Pränataldiagnostik zusammen mit ihrer Kollegin Dr. Sandra Edeler leitet, hat auch die Zahlen für 2022: