Neues Wohngebiet für Merfeld

Ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung: Merfeld bekommt ein neues Wohnbaugebiet, und zwar am Kornkamp. Bis dort gebaut werden kann, wird es allerdings noch dauern.

Stadt will Fläche am Kornkamp entwickeln

Blau markiert ist die Fläche, auf der die Stadt in Merfeld ein Wohnbaugebiet entwickeln will.

Für Merfeld dürfte das eine gute Nachricht sein: Der Ortsteil bekommt ein neues Wohnbaugebiet. Die Stadt Dülmen hat am Kornkamp eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche gekauft. 11.000 Quadratmeter ist das Areal groß, was Platz für rund 15 Baugrundstücke bedeutet. Bis hier allerdings tatsächlich einmal Häuser stehen werden, wird es, und das ist der Wermutstropfen, noch dauern.

Tatsächlich ist der Wunsch, in Merfeld ein neues Baugebiet zu entwickeln, nicht neu. Immer wieder war auch in politischen Sitzungen dieser Wunsch zu hören.

"Die Nachfrage ist groß"

„Wir suchen bereits seit Jahren nach Möglichkeiten, neues Bauland zu erschließen“, erläutert Ortsvorsteher Helmut Temming. In der Vergangenheit seien bereits Baulücken geschlossen und ältere Häuser erfolgreich renoviert worden, sodass viele junge Familien in Merfeld passenden Wohnraum gefunden hätten.

„Der Bedarf an zusätzlichen Grundstücken ist aber weiterhin hoch“, erklärt Temming in einer Mitteilung der Stadt.„Insbesondere junge Familien wünschen sich Möglichkeiten, um ihr eigenes Haus in Dülmen bauen zu können“, ergänzt Bürgermeister Carsten Hövekamp, selbst Merfelder. „Die Nachfrage ist groß, weswegen wir nach Kräften daran arbeiten, neue Baugebiete auszuweisen. Ich freue mich sehr, dass uns dies in Merfeld jetzt gelungen ist.“

Wohl keine Bautätigkeit vor 2025

Aber: Vor 2025 werden laut Stadt woll keine Bauarbeiten auf der Fläche am Kornkamp starten können. So seien zunächst einmal weitere Planungsarbeiten sowie archäologische und artenschutzrechtliche Untersuchungen notwendig. Zudem müsse eine Bauleitplanung für die Fläche erfolgen.