Neues Leben im Haverland

„Diese Ausrichtung war mir ganz wichtig“, sagt Hauptinvestor Heinz-Jürgen Buss (Geschäftsführender Gesellschafter der Buss Kapital und Investment KG) mit elf Wohneinheiten).

Seine Frau Andrea ergänzt beim Baustellentermin, dass sich der Fokus der Familie erst mit dem Umzug auf Haus Empte stärker auf Dülmen gerichtet habe.

Den Bereich „wie seine Westentasche“ kennt Architekt Richard Dammann, der hier auf der Haverlandhöhe auch sein Büro hat. Errichtet werden die Wohnungen an der Haverlandhöhe 6 und 8 von HaverLand Immobilien, Thomas Terhorst. Er berichtet von einem großen Interesse an den Eigentumswohnungen.

Ein Anfrage kam sogar aus New York

„Die meisten sind bereits verkauft.“ Selbst aus New York sei eine Anfrage eingegangen. Dabei handelt es sich um eine Frau, die in Haltern aufgewachsen ist, seit Jahrzehnten aber in den USA lebt. Jetzt strebt sie einen zweiten Wohnsitz in Deutschland an.

Punkten kann das Projekt mit einem Gesamtvolumen von rund zehn Millionen Euro nach Einschätzung der Verantwortlichen mit den besonderen Rahmenbedingungen. Welche Vorteile die künftigen Bewohner haben, wie es mit Parkplätzen aussieht und wie große die Wohnungen sind, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.