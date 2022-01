Neues Grün in Baumlücken

Der Baubetriebshof macht die Stadt ein Stückchen grüner: An zahlreichen Orten in Dülmen-Mitte und den Ortsteilen pflanzt das Team große Bäume, Sträucher und Hecken. Für die Anschaffung der Pflanzen investiert die Stadt Dülmen rund 22.000 Euro.

Große Pflanzzeit ist aktuell beim Baubetriebshof: Schon vor Weihnachten hat das Team damit begonnen, an zahlreichen Orten in Dülmen-Mitte und den Ortsteilen große Bäume, Sträucher und Hecken zu setzen.

So hat zum Beispiel eine fünf Meter hohe Sumpfeiche ihren Standort auf dem Parkplatz am Waldfriedhof bekommen, mehrere Linden pflanzten die Frauen und Männer vom Bauhof am Leuster Weg oder am Wierlings Busch im Dernekamp.

Neues Grün füllt alte Lücken

„Wir ersetzen in erster Linie abgestorbene Pflanzen oder füllen bestehende Lücken mit neuen Bäumen auf“, berichtet Christian Fränzer von der städtischen Abteilung Straßen- und Landschaftsbau, der die Maßnahme koordiniert.

Insgesamt 120 Großbäume hat er bestellt, dazu kommen nach Angaben der Stadt weitere 75 Beerenobst-, Nuss- und Ziersträucher sowie insgesamt 50 Meter Buchen- und Hainbuchenhecken. 3260 Bodendecker für die Unterpflanzung runden die Maßnahme ab.

30 verschiedene Baumarten und Sorten

„Bei den 120 Bäumen verwenden wir 30 verschiedene Arten und Sorten und achten dabei darauf, welche Pflanzen gut mit den örtlichen Gegebenheiten und klimatischen Bedingungen zurechtkommen“, betont Fränzer. „Artenvielfalt und Insektenfreundlichkeit sind uns ebenfalls sehr wichtig.“

Die Winterlinde ist die am stärksten vertretene Baumart, auch Birken, verschiedene Ahorn-Sorten, Felsenbirne, Amberbaum, Eschen, Mehlbeeren sowie Obst- und Walnussbäume sind dabei. Zu den „Exoten“ gehören hingegen der Japanische Schnurbaum, die Scharlach-Eiche oder die Rot-Esche.

22.000 Euro kosten die neue Pflanzen

Für die Anschaffung der Pflanzen investiert die Stadt Dülmen rund 22.000 Euro. Voraussichtlich noch bis Ende der kommenden Woche wird das Team des Baubetriebshofs im Stadtgebiet unterwegs sein und weitere Bäume pflanzen.