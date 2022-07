Neuer Zweitwohnsitz auf Rädern

Der Ferienpark Dülmener See wächst gewaltig. So werden in mehreren Bauabschnitten 98 neue Chalets auf jeweils rund 200 Quadratmeter großen Grundstücken errichtet. Was sonst noch geplant ist, klärt ein Baustellenbesuch.

Natalia Fischer (Parkleitung) ist am Mittwochmorgen sehr gefragt. Ausgeliehene Kocher und andere Gegenstände entgegennehmen, Rechnungen schreiben, auf dem Handy einem Gast einen Weg vorschlagen und vieles mehr.

„Dürfen wir uns mal den Park ansehen“, fragen zwei Senioren, die gerade den nächsten Urlaub planen. Natürlich dürfen sie. Es herrscht Aufbruchstimmung im Ferienpark. Morgen (15. Juli) und am Samstag (16.) gibt es Tage der offenen Tür.

Interessenten müssen mit langem Vorlauf rechnen

Von der Hochglanz-Animation ist der Ferienpark ein großes Stück weit entfernt, doch die Zeit drängt für Interessenten der neuen Chalets. „Wer im Frühjahr oder Sommer 2023 einziehen will, muss jetzt bestellen“, sagt Natalia Fischer. Die Gründe sind aus anderen Branchen (Materialknappheit etc.) bekannt. Gleiches gilt für die Kosten, räumt Natalia Fischer ein.

100.000 Euro und mehr müssen Interessenten in die Hand nehmen für einen Zweitwohnsitz in herrlicher Umgebung mit viel Wald und noch mehr Wasser (Güldener See, Silberseen). Dazu kommen laut Prospekt weitere Kosten. Entsprechend hochwertig sind die Chalets von Arcabo, dem nach eigener Aussage mittlerweile größten Hersteller winterfester Mobilheime.

Auf was sich künftige Chaletbesitzer freuen dürfen, was sie nach dem Einzug zu beachten haben und weitere Infos lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ und im E-Paper.