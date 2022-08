Neuer Vorplatz, neue Parkplätze

Dülmen

Was 2017 mit ersten Ideen begann, haben am Freitag Planer, Politiker, Vertreter der Verwaltung und Gäste in kleinem Rahmen gefeiert - die Teileröffnung des neuen Bahnhofs. Bis das Gesamtprojekt realisiert ist, gehen weitere Monate ins Land.

Von Thomas Aschwer