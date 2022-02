Neuer Mieter für‘s einstige Schuh-Eck

Im März bekommt ein leerstehendes Gebäude in der Markstraße neues Leben: Im früheren Schuh-Eck Reinermann möchte dann ein Sportgeschäft eröffnen. Und der Betreiber ist kein Unbekannter in Dülmen.

Im früheren Schuh-Eck Reinermann will im März ein Sportgeschäft mit dem Schwerpunkt Fußball eröffnen.

Neues Leben im früheren Schuh-Eck Reinermann am Königsplatz: Vermutlich Mitte März wird hier ein Sportkonzept als neuer Mieter eröffnen.

Hauptaugenmerk soll dabei auf Fußball liegen, besonders auf der Ausstattung von Vereinen, erläutert Citymanager Christoph Uphues gegenüber der DZ.

Dahinter steht Teamsport Philipp aus Recklinghausen, Betreiber in Dülmen wird Vanessa Satrovic sein, in leitender Funktion wird Rabir Ibrahim tätig sein. Beide sind bei den Dülmener Fußballern keine Unbekannten. Satrovic ist Spielerin bei GW Hausdülmen, während Rabir Ibrahim das Sixone in der Viktorstraße betrieb.



Erste Umbauarbeiten im einstigen Schuh- Eck laufen bereits. Wie Uphues betont, wird das Sportkonzept unterstützt durch das Sofortprogramm Innenstadt des Landes NRW. Mit den Mitteln sollen leer stehende Ladenlokale angemietet und günstiger weitervermietet werden.

Seit Ende August 2019 ist das Schuh-Eck Reinermann, das sich 182 Jahre in Familienbesitz befunden hatte, geschlossen.