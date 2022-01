Neuer Fahrplan beim Bürgerbus

Ab Montag hält der Bürgerbus auch an einer weiteren Haltestelle - Endpunkt bleibt weiterhin die Kirche in Merfeld.

Am Montag, 10. Januar, tritt der geänderte Fahrplan des Bürgerbusses in Kraft. So gibt es einen zusätzlichen Halt an der Marienschule/Bergfeldstraße.

Auf Wunsch vieler Hausdülmener Fahrgäste werde zudem ab 8.46 Uhr jeweils zweistündlich die Haltestelle Lohwall angefahren, teilte der Bürgerbus-Verein mit. Als Endpunkt der Touren gilt dann jeweils die Merfelder Kirche.

Der Flyer mit dem neuen Fahrplan liegt an den bekannten Stellen aus und findet sich zudem online. Nach wie vor wünscht sich der Verein zusätzliche, ehrenamtliche Fahrer. Infos dazu beim Vorsitzenden Wilhelm Espeter, Tel. 02594/ 4588.