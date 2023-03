Neue Linden an der Lüdinghauser Straße

Der Kreis Coesfeld möchte in Abstimmung mit der Stadt Dülmen diese Lücke in der Baumreihe wieder schließen und pflanzt daher 15 Linden am östlichen Fahrbahnrand der Lüdinghauser Straße. Die Arbeiten beginnen an diesem Montag, 13. März, und dauern voraussichtlich drei Tage.

Keine größeren Störungen

Da die Pflanzungen im Seitenraum durchgeführt werden sind größere Störungen des Verkehrsablaufes nicht zu erwarten. Für eventuell auftretende kleinere Behinderungen durch die Pflanzarbeiten bittet die Straßenbauabteilung des Kreises Coesfeld um Verständnis.