Neue Hundekurse im Schäferhundeverein Dülmen

Die SV-Ortsgruppe Dülmen bietet wieder Hundeausbildung für Jedermann an.

In Anlehnung an frühere Jahre, seinerzeit bekannt als „Augsburger Modell“, bietet die SV-Ortsgruppe Dülmen wieder Hundeausbildung für Jedermann an.

Das Angebot für den Hund jeden Alters, Größe und Rasse umfasst: Sozialverhalten, sicheres Bewegen in der Umwelt, Gehorsam oder einfach nur Spaß mit seinem Herrchen oder Frauchen. Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen gibt es bei Christine Kasberg- Rubbenstroth unter Tel. 0160/93716167 oder Jens Rubbenstroth unter Tel. 0160/93716169, oder während der Übungsstunden direkt vor Ort: Auf dem Übungsgelände OG-Dülmen an der Halterner Str. 178a (hinter dem Dülmener Hof) immer Mittwochs und Samstags ab 16 Uhr.