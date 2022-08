Neue Geräte bis zum Sommer

In die Jahre gekommen sind die Spielgeräte auf den Spielplätzen Industriestraße im Dernekamp, Gutenbergstraße in Dülmen und Helmers Kamp in Buldern. Angst, damit oder darauf zu spielen, muss niemand haben, denn die Spielgeräte werden regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit hin überprüft.

Aber spätestens im nächsten Jahr müssen sie abgebaut werden. Darüber informiert die Verwaltung die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses. Der tagt am Mittwoch, 24. August, 17.15 Uhr im Sitzungssaal des einsA und wird sich dann mit diesen drei Spielplätzen beschäftigen. Vor allem geht es darum, der Verwaltung den Auftrag zu erteilen, die Plätze wieder attraktiv zu machen.

Anwohner und Nutzer können Anregungen geben

Neue Spielgeräte sollen aufgestellt werden. Welche Geräte das sein werden, dazu werden vorab die Anwohner und Nutzer gefragt: Kinder, Jugendliche und Erwachsene können bei der Spielplatzanhörung ihre Wünsche äußern und Vorschläge machen. Noch in diesem Jahr sollen die Spielplatzanhörungen stattfinden.

Bis die neuen Geräte dann tatsächlich in Dülmen stehen und genutzt werden können, werden aber noch einige Monate ins Land gehen. Die Erfahrungen aus diesem Jahr haben gezeigt, dass die Lieferzeiten „derzeit extrem lang sind“, schreibt die Stadt in ihrer Vorlage für den Jugendhilfeausschuss.

Freigabe der Spielplätze bestenfalls im Frühjahr

Sie geht deshalb davon aus, dass die neu gestalteten Plätze bestenfalls im Frühjahr, „spätestens jedoch zu den Sommerferien“ freigegeben werden können. Die langen Lieferzeiten sind auch der Grund, warum die Verwaltung von der gängigen Praxis abrückt und nicht erst zum Ende des Jahres den Punkt „Spielwertverbesserung“ auf die Tagesordnung des Jugendhilfeausschusses setzt.

Bliebe man nämlich beim bisherigen Zeitplan, könnten die Spielplatzanhörungen für die Plätze Industriestraße, Gutenbergstraße und Helmers Kamp erst im Winter oder Frühjahr stattfinden. Dann aber wären die Plätze wohl kaum bis zur neuen Freiluft- und Spielsaison fertig.

Wie hoch die Kosten ausfallen werden, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.