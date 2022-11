Neue Container kommen an die Letterhausstraße

Auf dem ehemaligen Kasernen-Parkplatz an der Letterhausstraße erichtet die Stadt eine weitere Wohncontainer-Anlage für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Die Arbeiten für die 20 Wohn- und fünf Sanitärcontainer beginnen noch in dieser Woche.

Auf der gelb markierten Fläche an der Letterhausstraße beginnen in Kürze die Aufbauarbeiten für die neue Wohncontainer-Anlage.

Die Stadt Dülmen errichtet eine weitere Wohncontainer-Anlage für geflüchtete Menschen aus der Ukraine: Sie entsteht, wie von Bürgermeister Carsten Hövekamp kürzlich bereits angekündigt (DZ berichtete) auf dem ehemaligen Kasernen-Parkplatz an der Letterhausstraße.

Die Fläche zwischen Kita und Reithalle liegt aktuell brach und wird nicht genutzt. Die vorbereitenden Arbeiten für die 20 Wohn- und fünf Sanitärcontainer beginnen noch in dieser Woche, teilte jetzt die Verwaltung mit.

Die Anlage sei als weitere Reserve zu den bestehenden städtischen Unterkünften vorgesehen: Nach wie vor lasse sich nicht abschätzen, wie viele Menschen aus der Ukraine noch in Dülmen untergebracht werden müssten. Die Inbetriebnahme wird frühestens Anfang 2023 erfolgen.

Aktuell bringt die Stadt Dülmen geflüchtete Menschen aus der Ukraine bereits an mehreren Standorten unter: in der Tower School am Osthof, im Kloster Hamicolt nahe Rorup und in den Container-Anlagen am Hüttendyk, die erst kürzlich bezogen worden war.